Dal trench magnetico di Laetitia Casta al New Look contemporaneo di Deva Cassel | i migliori look in front row alla sfilata firmata Jonathan Anderson

Durante la sfilata di Jonathan Anderson sono stati protagonisti i look di due modelle, una con un trench magnetico e l’altra con un outfit ispirato al New Look. Le loro scelte di abbigliamento hanno catturato l’attenzione tra le iconiche sedie verdi del Jardin du Luxembourg, che sono state il simbolo di Parigi scelto per l’evento.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le iconiche sedie verdi del Jardin du Luxembourg, simbolo indiscusso di Parigi, sull’invito di Jonathan Anderson erano già un chiaro segnale. La sfilata di Dior al Jardin des Tuileries è stata qualcosa di inedito e speciale. Una riflessione sulla moda immersi nel verde, nelle meraviglie naturali che si offrono come palcoscenico di quelle artificiali. La collezione autunnoinverno 2026 2027 di Anderson racconta le origini, la città, le contaminazioni e il futuro. Sono tante le star accorse per assistere allo show. Da Emily Ratajkowski a Laetitia Casta fino Deva Cassel: i look delle muse di Dior hanno dialogato in perfetto equilibrio con la collezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal trench magnetico di Laetitia Casta al New Look contemporaneo di Deva Cassel: i migliori look in front row alla sfilata firmata Jonathan Anderson Sfilate Haute Couture di Parigi: Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, da Dior (ma tutte le altre star in front row)Si sta per chiudere la prima giornata della settimana dedicata alle collezioni Haute Couture della Primavera-estate 2026. La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 26-27, firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è andata in scena al Musée Rodin di ParigiLa collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è andata in scena al Musée Rodin di Parigi.