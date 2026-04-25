Al Beata Lucia di Narni si inaugurano due mostre realizzate in collaborazione con Arpa Umbria

Al Beata Lucia di Narni sono state inaugurate due esposizioni realizzate in collaborazione con Arpa Umbria. Le mostre sono state allestite presso il centro culturale e sono aperte al pubblico. L'evento si è svolto con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e dei curatori delle esposizioni. Le opere presentate spaziano tra diversi temi e tecniche artistiche, offrendo ai visitatori un'ampia panoramica creativa.

Due mostre. Entrambe realizzate presso il Beata Lucia di Narni grazie alla collaborazione di Arpa Umbria. L'inaugurazione avrà luogo domenica 26 aprile. La prima mostra è curata dal narnese Lorenzo Rubini. Essa rappresenta un percorso artistico dedicato ai temi della sostenibilità ambientale. Le.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Si rafforza la collaborazione tra CDP, Regioni e Finanziarie: realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro negli anni 2022-25Roma, 18 marzo 2026 - Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto... Il Medioevo rivive a Narni con la “Corsa all’Anello“: "Si apre la stagione dei grandi eventi dell’Umbria"È Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell’Umbria con la 58esima edizione della “Corsa all’Anello“ che torna da domani al 10 maggio,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Visioni di sostenibilità: una mostra di ARPA Umbria su arte e ambiente a Narni - SNPA; Narni, al via la 58esima Corsa all'Anello con la Lettura del banno. Il programma dei primi tre giorni; Tegola sulla Beata Vergine: a settembre non riapre; Arte nel cuore della città: ecco le mostre della 58esima edizione della Corsa all’Anello. Suor Lucia Ripamonti proclamata Beata: la Chiesa riconosce il miracolo su una bimba in fin di vitaNata ad Acquate, rione di Lecco, il 26 maggio del 1909, suor Lucia Ripamonti, battezzata col nome di Maria, era la quarta figlia di una famiglia di umili origini. Per aiutare i genitori Maria, subito ... fanpage.it Narni, Beata Lucia: in arrivo il commissarioNARNI Era rimasto bloccato dalle pastoie burocratiche e da uno statuto non più aderente alla modernità: l’azienda alla Persona Beata Lucia di Narni sta per vedere l’arrivo del commissario che ... ilmessaggero.it Nuovi orari contenitori turistici e culturali della Città di Narni. Archeoares Narni Sotterranea Corsa all'Anello Narni Palazzo Eroli Museo Multimediale Medievale Biblioteca Comunale Narni ASP Beata Lucia di Narni Umbria tourism - facebook.com facebook