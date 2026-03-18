Si rafforza la collaborazione tra CDP Regioni e Finanziarie | realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro negli anni 2022-25

Nel periodo 2022-2025, CDP, Regioni e Finanziarie hanno collaborato per portare avanti iniziative per un valore complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro. Questa collaborazione ha coinvolto diversi enti pubblici e istituti finanziari con l’obiettivo di promuovere investimenti strategici nei territori italiani. L’intento è di individuare nuove modalità di partnership per sostenere lo sviluppo locale e rafforzare il tessuto imprenditoriale.

Roma, 18 marzo 2026 - Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto imprenditoriale locale. Questi gli obiettivi al centro di “Oggi, per l’Italia del futuro: quarto Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, la nuova edizione dell’appuntamento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e all’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR). In apertura della giornata sono intervenuti il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, l’Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, e il Presidente dell’ANFIR, Michele Vietti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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