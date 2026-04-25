Domenica 26 aprile si gioca la partita tra Akragas e Priolo al campo Totò Russo di Aragona. La sfida si svolge in vista dei play-off, con il mister che ha deciso di puntare su un turnover di giocatori per gestire meglio le energie. La formazione di entrambe le squadre si prepara a un match che potrebbe influenzare le prossime fasi della stagione.

? Cosa sapere Akragas e Priolo si sfidano domenica 26 aprile al campo Totò Russo di Aragona.. Mister Catania punta sul turnover per preservare i giocatori in vista dei play-off.. Domenica 26 aprile alle ore 16:30, il campo Totò Russo di Aragona ospiterà l’ultima sfida di campionato tra Akragas e Priolo, un confronto che ricalca immediatamente la tensione vissuta pochi giorni fa durante lo scontro per la semifinale di Coppa Italia. Il terreno di gioco di Aragona diventerà il palcoscenico di un terzo atto in una narrazione calcistica che sembra non voler trovare tregua. Le due formazioni si ritrovano a misurarsi nuovamente dopo che i biancazzurri avevano strappato un successo fondamentale nell’andata della coppa, grazie a una rete spettacolare di Ten Lopez siglata proprio al secondo tempo supplementare, precisamente al 97’.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Akragas-Priolo: turnover e gestione fisica per i play-off

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