L' Akragas riprende gli allenamenti testa alla sfida al Priolo in Coppa
L'Akragas ha ripreso gli allenamenti questo mercoledì, in vista della partita di coppa contro il Priolo. Dopo aver vinto in casa contro il Qal'Alt con il punteggio di 4-0, la squadra ha ripreso le sessioni di allenamento, con il tecnico che ha deciso di concedere un giorno di riposo in più ai giocatori. La preparazione prosegue in attesa della prossima sfida ufficiale.
Ripresa degli allenamenti questo mercoledì per l'Akragas. Dopo la vittoria interna contro il Qal'Alt, con un sonoro 4-0, mister Sebi Catania ha concesso un giorno in più ai ragazzi.“Riprendiamo la preparazione – ha detto il tecnico – come da programma e non ci fermeremo più fino alla sfida del 22.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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