Akragas | 9-0 al Megara Priolo KO Ten Lopez poker di gol riaccende

L’Akragas ha battuto il Megara 9-0, a causa di una prestazione offensiva devastante. Priolo si è infortunato durante la partita, lasciando la squadra con un giocatore in meno. Ten Lopez ha segnato quattro gol, contribuendo alla vittoria schiacciante. La squadra ha mostrato grande determinazione nel primo tempo, mettendo subito sotto pressione gli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che riaccende la corsa al primo posto nel campionato di Promozione.

L’Akragas travolge l’Atletico Megara con un rotondo 9-0, riaprendo i giochi per la vetta del girone nel campionato di Promozione. La capolista Priolo, infatti, ha subito una sconfitta a Serradifalco, riducendo la distanza tra le due squadre a soli quattro punti. Una giornata che ha brillare particolarmente Ten Lopez, autore di sei reti. La partita, disputata in un contesto di sereno e con temperature miti – 17 gradi e venti di 7.8 nodi da nord – si è rivelata una netta dimostrazione di forza da parte dei biancazzurri. Il successo dell’Akragas assume un’importanza strategica, considerando il risultato negativo del Priolo, che aveva finora guidato la classifica con un margine più ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Akragas a valanga contro il Megara: 9 a 0 e vetta più vicina col ko del PrioloL’Akragas ha battuto l’Atletico Megara con un punteggio di 9-0, grazie ai cinque gol di Ten Lopez.

Leggi anche: L'Akragas torna al "Totò Russo" pensando al finale di stagione: contro il Megara vietato sbagliare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Akragas vince 9-0 e si porta a meno quattro dalla vetta; Da Favara alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Ciclone Akragas, nove gol al Megara: il Priolo cade a SerradifalcoVittoria record per l’Akragas che spazza via l’Atletico Megara. Un vero tornado, quello biancazzurro, che ha subissato i siracusani con 9 reti. Protagonista assoluto l’argentino Ten Lopez autore di ... grandangoloagrigento.it

Akragas corsara a Gela: finisce 2-0 per i biancazzurriA fine gara hanno commentato la vittoria dell’Akragas il direttore generale Giancarlo Rosato e il centrocampista Natale Gatto, autore di uno dei due gol del successo esterno. Rosato ha sottolineato le ... scrivolibero.it

Questo weekend full immersion di canti, danze e musica occitana Arriva per la prima volta in Sicilia Guillaume Lopez, accompagnato da Clement Rousse. Arci Tavola Tonda è felice di ospitare il Thouxazun Duo a Sponde Sonore 2026. Il Thouxazun Duo si - facebook.com facebook