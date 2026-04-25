Agnelli ritorna alla Juve? Spunta tutta la verità L’analisi di Tuttosport sull’ex numero uno bianconero

Recentemente si è diffusa la voce di un possibile ritorno di Agnelli alla presidenza della squadra di calcio. Tuttavia, un commento pubblicato su Tuttosport ha chiarito che non ci sono possibilità di un suo nuovo coinvolgimento con il club. La questione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, ma al momento non ci sono segnali che indichino un cambiamento imminente in questa direzione.

di Francesco Spagnolo Agnelli ritorna alla Juve? Vaciago sulle pagine di Tuttosport chiude alla possibilità di una nuova esperienza in bianconero. L’analisi. Il mondo del business sportivo si prepara a un cambiamento radicale perché Agnelli ritorna. Investirà parecchi soldi nello sport. Anche in società. Ma non nella Juventus. E neanche nel calcio. Questa notizia segna una frattura netta con il passato, spostando l’attenzione dell’ex numero uno bianconero verso orizzonti multidisciplinari e tecnologici. Come riferito da Tuttosport, l’annuncio della nascita di Gamma Waves rappresenta una svolta significativa: la nuova creatura di Agnelli si chiama Gamma Waves, ovvero raggi gamma che sono radiazioni elettromagnetiche ad altissima energia, adatti quindi alla metafora di una società che vuole spingere lo sport nel futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Agnelli ritorna alla Juve? Spunta tutta la verità. L’analisi di Tuttosport sull’ex numero uno bianconero Notizie correlate Icardi Juve, i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Yildiz bocciato dopo Galatasaray Juve: «Preoccupante la sua inconsistenza palla al piede». L’analisi sul numero 10 bianconeroCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agnelli torna nello sport, non nella Juve; Nuovo progetto per Andrea Agnelli: 55 milioni nello sport-tech, indizi per un ritorno alla Juve?; Agnelli torna nel calcio con Chiellini: lanciato nei Paesi Bassi un fondo di investimento; Juventus, l’ultima mossa di Agnelli: coinvolto anche Chiellini. Il ritorno di Andrea è un messaggio anche per John Elkann. Nuovo progetto per Agnelli: 55 milioni nello sport-tech. Indizi per un ritorno alla Juve?Il nuovo progetto Gamma Waves con Benetton e Chiellini guarda a tecnologia e tifosi: sullo sfondo, i rumors che intrigano l’ambiente Juve ... today.it Agnelli torna nello sport, non nella JuvePresentato il nuovo progetto con Benetton e Chiellini soci. Si tratta di una piattaforma che investe nel binomio sport e tecnologia ... tuttosport.com Andrea Agnelli ritorna (in modo indiretto) nello sport: "Ora non sto cercando di dimostrare nulla. Ho appena compiuto 50 anni e c'è spazio per scrivere una nuova pagina entusiasmante con Gamma Waves". L’ex Presidente bianconero ha presentato il suo nuo - facebook.com facebook #Agnelli torna nello sport, non nella Juve Il commento del direttore Guido Vaciago x.com