Yildiz bocciato dopo Galatasaray Juve | Preoccupante la sua inconsistenza palla al piede L’analisi sul numero 10 bianconero

Kenan Yildiz è stato criticato duramente dopo la sconfitta della Juventus in Turchia contro il Galatasaray, quando ha perso diversi palloni importanti. La sua prestazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, che hanno notato la mancanza di sicurezza nelle azioni con la palla. In particolare, nel secondo tempo, il giovane attaccante ha commesso errori che hanno facilitato le ripartenze avversarie. La partita si è conclusa con un passaggio a vuoto per il numero 10 bianconero, che ora deve dimostrare di saper reagire.

Kenan Yildiz è stato bocciato dopo la disfatta della Juventus in Turchia con il Galatasaray. Vediamo insieme l’analisi sul numero 10 bianconero. La Juve crolla a Istanbul e nel mirino della critica finisce anche chi solitamente accende la luce. L’analisi di Tuttosport dopo la pesante sconfitta per 5-2 con il Galatasaray riserva un’insufficienza piena a Kenan Yildiz. QUI LE ULTIME LIVE DALLA CONTINASSA Il talento riceve un voto 5 in pagella: le responsabilità aumentano e la gestione delle emozioni a questa età va maneggiata con cura. Il quotidiano definisce grave il modo in cui l’attaccante si fa scippare il pallone da Victor Osimhen in occasione di uno dei gol subiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz bocciato dopo Galatasaray Juve: «Preoccupante la sua inconsistenza palla al piede». L’analisi sul numero 10 bianconero Leggi anche: Yildiz-Juve: il punto sul rinnovo del numero 10 bianconero Leggi anche: Yildiz rompe il silenzio sui social dopo Napoli Juve: cosa ha scritto il numero 10 bianconero – FOTO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'allenatore del Galatasaray lancia la sfida alla Juve dopo il 5-1 in Super Lig: Possiamo eliminarla, Yildiz forte. Disfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per SpallettiDisfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per Spalletti. Il ko in Champions scatena la furia dei tifosi. sport.virgilio.it Galatasaray-Juventus, TOP e FLOP: finalmente Koopmeiners! Yildiz, dove sei?Promossi e bocciati dopo il primo tempo di Galatasaray-Juventus. msn.com Juve, un disastro che mostra chi non è da Juve Il commento del direttore Guido Vaciago su Galatasaray-Juventus #Juventus #Galatasaray #ChampionsLeague #Tuttosport facebook Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com