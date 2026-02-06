Vandalizzata con vernice rossa e scritte fascisti di me** sede Fratelli D' Italia a Roma Garbatella – Il video

Questa notte la sede di Fratelli d’Italia a Roma, nella zona della Garbatella, è stata presa di mira da alcuni vandali. La facciata è stata coperta di vernice rossa e sono apparse scritte offensive contro il partito e Giorgia Meloni. La polizia indaga per identificare i responsabili di questo gesto intimidatorio.

