Aggredito e ucciso nel parcheggio L’autopsia rivela | usato un coltello

Un uomo è stato aggredito e ucciso in un parcheggio. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e, secondo l’autopsia, la causa della morte è stata una ferita provocata da un coltello. Le indagini sono in corso per identificare l’autore dell’aggressione e chiarire le circostanze dell’episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto al momento.

L’autopsia avrebbe confermato che a provocare la ferita poi risultata letale sarebbe stata la lama di un coltello. È stato eseguito ieri mattina, all’Istituto di medicina legale di Pavia con presenti anche il consulente della Procura e Novella D’Agostino di Piacenza, medico legale della difesa del 16enne accusato dell’omicidio, l’esame autoptico sul corpo di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento) morto all’alba di domenica al San Matteo dopo l’ aggressione nel parcheggio dell’area Cattaneo. Il medico legale incaricato ha 30 giorni di tempo per il referto, anche se pare scontata la richiesta di una proroga fino ad altri...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredito e ucciso nel parcheggio. L’autopsia rivela: usato un coltello Notizie correlate Massa, l’autopsia rivela il dramma: ucciso dai colpi ricevutiL’esame autoptico su Giacomo Bongiorni ha confermato che il decesso del quarantatuttenne di Massa è stato causato da una massiccia emorragia... Massa, aggredito e ucciso in piazza: autopsia su Bongiorni. “Gravissima emorragia, mandibola spostata per i colpi”MASSA (MASSA CARRARA) – Il medico legale che ha condotto a Genova l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa davanti agli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Aggredito e ucciso nel parcheggio. L’autopsia rivela: usato un coltello; Uomo aggredito e ucciso da un cane in un bosco in Valtellina; 25enne ucciso con una coltellata al collo dopo una rissa in un parcheggio a Pavia. Aggredito e ucciso nel parcheggio. L’autopsia rivela: usato un coltelloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Cinquantenne aggredito e ucciso da un cane in un bosco in ValtellinaE' accaduto in una zona impervia di Trivigno (Tirano): indagini per risalire al proprietario e chiarire le cause ... gazzettadiparma.it Un controllore è stato aggredito da un passeggero esagitato. Poi sono arrivati i carabinieri. Come è finita - facebook.com facebook La mano "morbida" dei giudici sui centri sociali che hanno aggredito i carabinieri: cosa hanno deciso x.com