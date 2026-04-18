Massa l’autopsia rivela il dramma | ucciso dai colpi ricevuti

A Massa, l’autopsia su Giacomo Bongiorni ha confermato che la causa del suo decesso è stata una massiccia emorragia cerebrale, che ha interessato sia le parti profonde sia quelle più estese del cervello. Bongiorni, di 47 anni, è deceduto a seguito delle ferite riportate. I risultati dell’esame sono stati comunicati alle autorità, che continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’esame autoptico su Giacomo Bongiorni ha confermato che il decesso del quarantatuttenne di Massa è stato causato da una massiccia emorragia cerebrale, sia profonda che estesa. Il trauma, derivante dai colpi ricevuti durante l’aggressione, ha provocato anche lo spostamento della mandibola dalla sua posizione naturale. L’accertamento medico legale, diretto dal professor Francesco Ventura, punta ora a stabilire con precisione quale dei diversi impatti abbia determinato la morte dell’uomo, avvenuta davanti agli occhi del figlio di 11 anni. La Procura di Massa sta lavorando per definire le responsabilità penali tra i cinque soggetti indagati, tutti molto giovani, distinguendo tra chi risponderà di omicidio volontario e chi per altri reati legati ai calci e ai pugni sferrati durante l’episodio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, l’autopsia rivela il dramma: ucciso dai colpi ricevuti Notizie correlate “Mandibola spostata per i colpi ricevuti”, dall’autopsia la conferma dei pugni ricevuti da Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enneUna gravissima emorragia cranica e il dissestamento della mandibola che è stata spostata dai colpi ricevuti. Massa, aggredito e ucciso in piazza: autopsia su Bongiorni. “Gravissima emorragia, mandibola spostata per i colpi”MASSA (MASSA CARRARA) – Il medico legale che ha condotto a Genova l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa davanti agli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Massa: i video, il pugile minorenne e l'autopsia. Cosa sappiamo dell'omicidio di Giacomo Bongiorni; Omicidio Massa, oggi l'interrogatorio de due romeni; Ravenna, giovane ucciso con una coltellata al collo: aveva 29 anni; Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia parla di gravissima emorragia cranica e di mandibola spostataNuove indiscrezioni sull'autopsia di Giacomo Bongiorni, vittima di omicidio a Massa: gravissima emorragia cranica e dissestamento della mandibola. virgilio.it Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibileNuovi dettagli sull'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa sono emersi dall'autopsia condotta sul corpo dell'uomo morto durante un pestaggio. virgilio.it La versione del 17enne di Massa arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni e dei co-indagati - facebook.com facebook Massa, l'autopsia su Bongiorni: "Gravissima emorragia, la mandibola spostata per i colpi" #massa x.com