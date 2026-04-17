A Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anni. Un medico legale ha effettuato l'autopsia nel capoluogo ligure, riscontrando una grave emorragia e uno spostamento della mandibola a causa dei colpi ricevuti. La relazione, che dovrà chiarire le cause della morte, sarà consegnata entro 30 giorni.

MASSA (MASSA CARRARA) – Il medico legale che ha condotto a Genova l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa davanti agli occhi del figlio di 11 anni, si è dato 30 giorni di tempo per la consegna della relazione. Tuttavia, sono emerse le prime valutazioni sull’esame autoptico. I colpi inferti alla testa avrebbero causato a Giacomo Bongiorni un’emorragia cerebrale vasta e profonda oltre a danni alla mandibola andata dislocata dalla sede naturale a causa dei colpi ricevuti, tanto da causarne la morte. Dall’autopsia potrebbero emergere anche quali colpi abbiano determinato la morte. Bongiorni è stato colpito da più persone indagate e la procura di Massa deve individuare quali colpi mortali – calci e pugni – abbia ricevuto e attribuirli agli indagati per omicidio volontario.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: autopsia su Bongiorni. “Gravissima emorragia, mandibola spostata per i colpi”

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