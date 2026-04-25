Aggredito alle spalle sacchetto in testa e botte | rapina shock all' edicola di San Miniato Basso

Un episodio di rapina si è verificato questa mattina in un'edicola di San Miniato Basso, dove il titolare è stato aggredito alle spalle da un uomo che gli ha coperto il volto con un sacchetto e gli ha sferrato dei colpi. L'aggressore si è poi dato alla fuga prima che arrivassero le forze dell'ordine. Il proprietario si trova attualmente sotto shock e ha riferito di aver avuto paura durante l'aggressione.

"Ho una paura addosso adesso. speriamo passi presto". E' scosso Giovanni Elefante, titolare dell'edicola-cartoleria sulla Tosco Romagnola a San Miniato Basso, punto di riferimento per la cittadinanza. E amareggiato, perché fra le difficoltà quotidiane ora c'è da fare i conti con il dolore. Fisico.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Aggredito dal branco nel centro storico, colpito alle spalle con schiaffi sulla testa: “Fate attenzione”Sarebbe stato aggredito alle spalle dal branco un professionista foggiano, mentre attraversava il centro storico. Paura in centro a Scandiano. Aggredito con una mazza: "Preso alle spalle per una rapina"Un’aggressione in pieno centro e soprattutto in pieno giorno, quella accaduta lo scorso venerdì in piazza Spallanzani a Scandiano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sacco in testa e poi calci e pugni all'edicolante; Rapinatori violenti nell’edicola, incappucciato e picchiato. Poi la fuga a mani vuote; Sacchetto in testa e botte selvagge: inferno in edicola a San Miniato Basso. Edicolante aggredito a San Miniato, finisce in ospedale: rapinatori in fuga senza bottinoAggredito all’alba mentre sistemava i giornali in edicola, colpito e lasciato a terra sanguinante. È quanto accaduto nella mattinata di ieri lungo la ... gonews.it Rapinatori violenti nell’edicola, incappucciato e picchiato. Poi la fuga a mani vuoteTerrore ieri mattina alle 7 quando il commerciante è stato aggredito alle spalle. I malviventi scappati senza bottino: l’uomo nella caduta ha ostruito il passaggio dietro al bancone ... msn.com Una mattinata speciale in Palazzo Comunale! Oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere i bambini e le bambine della sezione B della scuola dell’infanzia di San Miniato Basso, che hanno visitato il Comune e incontrato il Sindaco Simone Giglioli. Tra curi - facebook.com facebook