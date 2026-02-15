Aggredito dal branco nel centro storico colpito alle spalle con schiaffi sulla testa | Fate attenzione

Un professionista di Foggia è stato preso di mira da un gruppo di persone nel centro storico, dove è stato colpito alle spalle con schiaffi sulla testa. L’uomo racconta di aver ricevuto l’attacco senza motivo apparente, mentre camminava tranquillo tra le vie affollate. La rapida aggressione ha creato tensione tra i passanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori e capire cosa abbia scatenato il gesto.

Sarebbe stato aggredito alle spalle dal branco un professionista foggiano, mentre attraversava il centro storico. La denuncia corre sui social. Il fatto è accaduto questa sera in corso Vittorio Emanuele, all’altezza della chiesa di San Domenico. L’uomo sarebbe stato preso di mira da una quindicina di adolescenti e preso a schiaffi in testa, colto di spalle. I giovanissimi, poi, sono scappati. “Fate attenzione nella piazzetta e nelle vie limitrofe”, è l’appello del malcapitato. Alcuni passanti, lamenta, sarebbero rimasti indifferenti alla scena. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Un centro è stato teatro di una violenta rapina e aggressione da parte di un branco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.