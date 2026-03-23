Un’aggressione in pieno centro e soprattutto in pieno giorno, quella accaduta lo scorso venerdì in piazza Spallanzani a Scandiano. La vittima è E. (che preferisce rimanere anonimo per motivi di sicurezza), 37enne del paese, colpito da un uomo di origine albanese che ha tentato di rapinarlo, senza successo vista la pronta reazione del 37enne. "Mi ero recato al bar Boiardo in centro. Avevo appena prelevato e per pagare ho tirato fuori alcune banconote. Probabilmente questo malvivente in quel momento mi ha visto e ha deciso di provare a rapinarmi". Una volta uscito dal locale, l’uomo è stato infatti raggiunto alle spalle dall’aggressore che lo ha colpito al ginocchio con un tubo di metallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in centro a Scandiano. Aggredito con una mazza: "Preso alle spalle per una rapina"

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