Ad Affari Tuoi la partita folle di Giulia | 3 cambi 300mila euro persi e un finale col sorriso

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 19 aprile, una concorrente ex pallanuotista e medaglia olimpica ha affrontato una partita caratterizzata da tre cambi di scelta. La sua strategia ha portato alla perdita di circa 300mila euro, culminando in un finale inaspettato e con un sorriso. La serata si è distinta per le numerose sorprese e i momenti di tensione legati alle decisioni prese durante il gioco.

La serata di Affari Tuoi di domenica 19 aprile è ricca di sorprese. La concorrente, ex pallanuotista e medaglia olimpica, subisce un'amara delusione durante la partita, che si conclude con una scelta saggia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ad Affari tuoi Irene ha il pacco da 300mila euro ma accetta il cambio: come è finita la partita Affari tuoi, la partita di Sara è un incubo: perde 300mila euro poi cade nella trappola del DottoreNella puntata di stasera di Affari tuoi, la disastrosa partita di Sara della regione Umbria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Laura da Cerignola vince 47.500 euro: la 'Jalisse di Affari Tuoi' ha la meglio sul dottore - FoggiaToday; Affari tuoi 2025/26 - Affari tuoi: Jovanotti e Morandi vincono 100mila euro, l’intero montepremi in beneficenza - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui. Affari Tuoi, Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi. Ma la partita sfiora il disastroMartina Miliddi invade subito lo studio di Affari Tuoi in cui si stava per consumare una partita disastrosa: Stefano De Martino guida la rimonta ... dilei.it Lisa ad Affari Tuoi pesca il Pacco Nero, ma accetta l’offerta e fa bene: avrebbe portato a casa solo 100 euroLisa dal Friuli Venezia Giulia è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 18 aprile. La sua partita inizia bene, ma il suo finale è un’incognita. Eppure riuscirà a portare. fanpage.it “Guardando a tutto quello che ho fatto, capisco da dove viene questa stanchezza. Non è solo il cambio di stagione: abbiamo iniziato presto e dato tanto. Quando la scorsa estate mi hanno proposto Affari Tuoi, ho accettato con ambizione… ma anche con tanta facebook