La strada statale 118 nei territori dei Sicani ha registrato recenti cedimenti che hanno causato ulteriori chiusure, intensificando i disagi per gli abitanti e le attività economiche locali. La pressione politica si è riaccesa con richieste di interventi immediati, mentre le condizioni della carreggiata continuano a peggiorare, rendendo urgente un intervento strutturale.

Dopo nuovi cedimenti e chiusure, il Pd presenta un’interrogazione all’Ars e chiede un piano definitivo per la viabilità nell'area montana La strada statale 118 torna al centro dello scontro politico dopo gli ultimi cedimenti che hanno aggravato una situazione già critica, tra chiusure e continui disagi per cittadini e imprese. A intervenire è Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, che parla di una vera e propria emergenza strutturale. “La SS118 ‘Corleonese-Agrigentina’ è ormai simbolo di un’emergenza che si ripete senza sosta”. Il Pd agrigentino, attraverso il segretario provinciale Francesco Cacciatore e il circolo di Raffadali “C. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Viabilità in crisi nei Sicani, l'attacco di Catanzaro: "Strada statale 118 al collasso, serve un piano subito"

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