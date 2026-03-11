Materiali da costruzione Acen lancia l’allarme | Impennata dei prezzi a Napoli Savarese | Intervenire subito

Acen segnala un aumento dei prezzi dei materiali da costruzione a Napoli, con molte imprese che hanno inviato segnalazioni sui rincari. Savarese chiede un intervento immediato per affrontare la situazione. L’allarme riguarda specificamente il territorio napoletano, dove i costi stanno crescendo in modo consistente. La questione riguarda principalmente le imprese attive nel settore edilizio locale.

Numerose segnalazioni da parte delle imprese per rincari dei materiali da costruzione nel territorio di Napoli. Secondo l’ Acen, le tensioni geopolitiche stanno alimentando effetti speculativi sui prezzi e rischiano di pesare sull’intera filiera dell’edilizia. Per questo l’associazione chiede misure urgenti: intervenire solo su carburanti e bollette non basta, serve un provvedimento specifico anche per i materiali non soggetti ad accise. Napoli, 11 marzo – “Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio, con aumenti anche dei costi di trasporto”, spiega il presidente dell’ Acen, Antonio Savarese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

