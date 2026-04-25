Aerei | i prezzi dei biglietti continuano a crescere

I prezzi dei biglietti aerei sono in aumento, un trend che si mantiene anche oltre l'incremento del costo del carburante per aerei. Le tariffe sono salite nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo diverse compagnie e tratte. Questa situazione si verifica in un momento in cui il settore si sta ancora riprendendo da periodi di bassa domanda e restrizioni di viaggio.

I prezzi dei biglietti aerei continuano a crescere e non soltanto per l’aumento del costo del jet fuel. Sono soprattutto i servizi accessori a subire rialzi, secondo quanto ricostruisce RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri. Ma non solo: alcune compagnie aeree, come segnalato dal Codacons, hanno richiesto un supplemento carburante ai passeggeri che hanno già acquistato i biglietti. Su questo si è attivata l’Antitrust. Nell’esposto dell’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori, si segnalava in particolare il caso della compagnia spagnola Volotea che, come riportato sul sito del vettore, chiede un supplemento fino a 14 euro a tratta a passeggero per confermare le prenotazioni, giustificando tale costo extra con i rincari registrati dal jet fuel.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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