Crisi Iran la Iata avverte | l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei è inevitabile

L'Iata, l'associazione mondiale delle compagnie aeree, ha annunciato che a causa dell'aumento dei costi degli idrocarburi legato alla guerra in Medio Oriente, un incremento dei prezzi dei biglietti aerei risulta inevitabile. Il direttore generale ha spiegato che questa situazione comporterà inevitabilmente un incremento delle tariffe per i passeggeri nei prossimi mesi. La notizia ha suscitato attenzione nel settore del trasporto aereo.

Il direttore generale dell'Iata, la principale associazione mondiale delle compagnie aeree, sostiene che un aumento delle tariffe dei biglietti aerei è “inevitabile” vista la fiammata dei prezzi degli idrocarburi legata alla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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