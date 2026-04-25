In una riunione della commissione, si è discusso della sanzione decisa nei confronti del bar Sottovento, relativo agli adesivi applicati dai clienti sulla vetrina. La questione non sembra ancora definita e potrebbe non aver raggiunto una conclusione definitiva. La vicenda riguarda le eventuali violazioni delle normative locali riguardo all’affissione di materiali sulla vetrina del locale.

Potrebbe non essere conclusa la vicenda della sanzione al bar Sottovento per gli adesivi affissi dai clienti sulla vetrina. La questione, che ha fatto il giro del web, è arrivata sul tavolo della commissione paesaggistica che si sta attivando e potrebbe elevare un’altra multa oltre a quella di 110 euro già notificata. Se ne è parlato giovedì sera in consiglio comunale dove la consigliera della Lega Eugenia Marchetti ha presentato una istant question e polemizzato con l’amministrazione comunale "rea" a suo dire di non aver usato imparzialità. "Avete preso una posizione politica nei confronti del Sottovento - ha detto Marchetti - perché avete un debito elettorale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adesivi sulla vetrina. In commissione la sanzione a Sottovento

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