Adesivi sulla vetrina l’Osteria Sottovento chiede l’annullamento della multa | Se la prendono con noi e intanto il centro muore

L’Osteria Sottovento ha presentato istanza di annullamento della multa di 110 euro ricevuta dal Comune, circa una decina di giorni fa, per aver applicato adesivi sulla vetrina. La richiesta è stata avanzata tramite un’istanza in autotutela, mentre l’attività ha commentato la sanzione affermando che si tratta di un provvedimento che colpisce loro e, di conseguenza, contribuisce al degrado del centro.

Pavia, 29 marzo 2026 – Ha chiesto l’annullamento della sanzione in autotutela l’ Osteria Sottovento, che una decina di giorni fa ha ricevuto dal Comune una Pec con una multa di 110 euro per violazione al decoro urbano. Il provvedimento è scattato a causa degli adesivi che il locale ha dato la libertà ai propri clienti di lasciare sulla vetrina. Nessun messaggio pubblicitario ma tanti ricordi, segno del passaggio di centinaia di persone che ora dovrebbero essere cancellati in modo da consentire il ripristino della vetrina. L'Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi. Ondata di solidarietà: “Ma quale degrado?” “Non toglieteli – chiedono i pavesi – Quella vetrina è un’icona grazie anche a quegli sticker”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adesivi sulla vetrina, l’Osteria Sottovento chiede l’annullamento della multa: “Se la prendono con noi e intanto il centro muore” Articoli correlati L'Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi. Ondata di solidarietà: “Ma quale degrado?”Pavia, 28 marzo 2026 – Qualcuno ha proposto di organizzare una colletta per pagare la contravvenzione elevata all’Osteria Sottovento “rea” di avere... Leggi anche: Troppi adesivi sulle vetrine, 110 euro di multa all’Osteria Sottovento di Pavia Contenuti e approfondimenti su Osteria Sottovento Temi più discussi: Multata una storica trattoria di Pavia per gli adesivi in vetrina: Non li rimuoveremo; Troppi adesivi sulle vetrine, 110 euro di multa all’Osteria Sottovento di Pavia; Gli adesivi rovinano il decoro Sottovento multato, è polemica; Troppi adesivi in vetrina, a Pavia multata una storica osteria. L'Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi. Ondata di solidarietà: Ma quale degrado?Pavia, uno dei titolari del locale: Attaccano una vetrina colorata, mentre tutto il centro muore. E intanto qualcuno ha proposto di organizzare una colletta per pagare la contravvenzione, elevata da ... ilgiorno.it Troppi adesivi sulle vetrine, 110 euro di multa all’Osteria Sottovento di PaviaI gestori dello storico locale: Non è degrado, sono il segno del passaggio di centinaia di persone da mezzo mondo. L’assessore: Cambiamo il regolamento comunale ... msn.com Multa da 110 euro per "decoro urbano" all’Osteria Sottovento facebook