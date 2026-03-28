L' Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi Ondata di solidarietà | Ma quale degrado?

L’Osteria Sottovento ha presentato una richiesta di sospensione della multa ricevuta per aver esposto adesivi sulla propria vetrina. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà, con alcune persone che hanno proposto di organizzare una colletta per coprire la sanzione. Nel frattempo, altri hanno annunciato l’intenzione di aggiungere nuovi adesivi alla collezione esistente, in risposta alla sanzione.

Pavia, 28 marzo 2026 – Qualcuno ha proposto di organizzare una colletta per pagare la contravvenzione elevata all’Osteria Sottovento “rea” di avere la vetrina piena di adesivi e qualcun altro è provocatoriamente pronto a tirar fuori dai cassetti altri adesivi per aumentare la collezione. Di certo continua a far discutere la sanzione da 110 euro comminata al locale di via Siro Comi e comunicata una decina di giorni fa tramite pec. Pavia-Gli adesivi rovinano il decorosulla vetrina del bar- osteria di via Siro Comi - foto torres Osteria Sottovento Riccardo Bernasconi: “È inaccettabile”. “Gli adesivi deturpano uno spazio pubblico” sostiene l’agente di polizia locale che ha elevato la multa sulla base di un’interpretazione del regolamento comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'Osteria Sottovento chiede la sospensione della multa per gli adesivi. Ondata di solidarietà: “Ma quale degrado?” Articoli correlati Leggi anche: Troppi adesivi sulle vetrine, 110 euro di multa all’Osteria Sottovento di Pavia Pavia, osteria con troppi adesivi in vetrina: multataMancanza di decoro o forma artistica collettiva? A Pavia da giorni si è acceso un dibattito sull'aspetto della vetrina di questo locale, dopo che i...