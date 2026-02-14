Frattesi Juventus svolta nella corsa al centrocampista | quasi certo il suo addio all’Inter a giugno un club in pole Ultime

Davide Frattesi lascerà l’Inter a giugno, perché cerca più spazio in campo. La Juventus si avvicina a convincerlo, mentre la Roma prova a inserirsi offrendo una contropartita che potrebbe piacere ai nerazzurri. Il centrocampista, in cerca di una nuova sfida, sta valutando le proposte delle due squadre.

Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una contropartita gradita all’Inter. Il futuro di Davide Frattesi appare sempre più lontano da Milano e dai colori nerazzurri. Il centrocampista classe 1999, diventato ormai un punto fermo della Nazionale azzurra grazie alle sue doti di inserimento, sembra aver maturato la decisione definitiva di lasciare l’Inter a fine stagione. La motivazione alla base di questa scelta è prettamente tecnica e personale: la necessità impellente di trovare un club che possa garantirgli quel maggior minutaggio e quella titolarità indiscussa che, alla corte di Chivu, ha faticato a trovare con continuità a causa di gerarchie consolidate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe distaccarsi dall’Inter, con la Juventus interessata al centrocampista azzurro.

