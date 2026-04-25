Lunedì sera si è spento a 89 anni Amedeo Orlandini, residente a Viareggio. La famiglia, composta dalla moglie e dalla figlia, si trovava accanto a lui nella sua casa al momento del decesso. Orlandini, conosciuto anche come ex Folgore, è ricordato per aver evitato un tentativo di colpo di Stato. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi viaggi e esperienze diverse, che ha condiviso con chi gli stava vicino.

Se ne è andato giovedì sera nella propria casa ad 89 anni, coccolato dalla figlia Marilù e dalla moglie Marie Butscher, Amedeo Orlandini un viareggino giramondo, capace di vivere più vite in una vita sola. Nato il 1° dicembre del 1937 a Lucca, Orlandini ha legato la sua vita a Viareggio girando però tutti gli angoli del mondo. Promessa dell’atletica, nel 1965 risultò tra gli uomini più veloci d’Italia percorrendo i 100 metri in 10“ e 90, entrò a far parte della Folgore come paracadutista e da lì iniziò il suo viaggiare ed il suo vivere degne di un libro di avventura. Il 21 novembre 1973 salì all’onore delle cronache nazionali perché rivelò...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio all’ex Folgore Orlandini. Evitò anche un colpo di Stato

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