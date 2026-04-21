Il calvario del Milan Futuro in Serie D nel girone vinto dalla Folgore Caratese | è stato un fiasco

Il Milan Futuro si trova in una situazione difficile nel campionato di Serie D, dopo aver subito la retrocessione dell’anno precedente. La squadra ha concluso il girone B con risultati deludenti e si giocherà l’accesso ai playoff nelle ultime due partite, che potrebbero determinare il suo futuro nel torneo. La stagione si avvia alla conclusione con poche possibilità di migliorare la posizione in classifica.

Il Milan Futuro sta chiudendo in maniera disastrosa il campionato di Serie D dopo la retrocessione dell'annata scorsa e si giocherà l'accesso ai playoff nelle ultime due giornate del girone B. I rossoneri potranno tornare in C solo in caso di ripescaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

[HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 - | Giornata 9 | Folgore Caratese - Milan Futuro

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