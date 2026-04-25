Nella notte tra giovedì e venerdì è morto presso l’hospice di Codogno l’ex assessore ai Lavori pubblici, Severino Giovannini, di 74 anni, che era ricoverato da alcuni giorni. Giovannini ha ricoperto il ruolo di assessore dal 2016 al 2024.

Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì, all’hospice di Codogno dove era ricoverato da alcuni giorni, Severino Giovannini, 74 anni, ex assessore ai Lavori pubblici negli anni dal 2016 al 2024. Umbro d’origine, nato in un comune ad una manciata di chilometri da Assisi, Giovannini era innamorato della sua terra d’adozione, Codogno, per la quale si era impegnato in diversi campi, da quello politico-amministrativo al sociale. Nel 1993 aveva affrontato la prova più terribile per un uomo: la perdita di un figlio in giovane età. Una ferita che portava dentro con estremo riserbo, ma che forse spiegava quella sua voglia di non sprecare nemmeno un minuto della giornata, riversando la propria energia nel servizio alla comunità e nel volontariato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio all’ex assessore Giovannini. Viveva l’incarico come una missione

Notizie correlate

Codogno, morto Severino Giovannini: addio all’ex assessore e figura di riferimento del volontariato localeCodogno (Lodi), 24 aprile 2026 – Lutto a Codogno, si è spento stanotte Severino Giovannini, aveva 74 anni.

Incarico per il ponte San Nicola, a processo un assessore comunaleTempo di lettura: 3 minutiDopo l’invito a dedurre dell’ottobre 2025, per l’assessore Edoardo Cosenza arriva la citazione in giudizio della Procura...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Addio all’ex assessore Giovannini. Viveva l’incarico come una missione; Addio all'ex sindaco Francesco Battaglino, aveva 77 anni; Silvana Cesca è morta, addio all'ex assessora e infermiera. Una vita di impegno e cura tra volontariato e vita pubblica; Addio a Biagioni. Una vita spesa per gli altri.

Codogno piange Severino Giovannini, addio all’ex assessore e figura di riferimento del volontariato localeNonostante la revoca delle deleghe ai lavori pubblici che aveva vissuto come un tradimento politico, avvenuta a settembre del 2024, stava già lavorando a una nuova sfida per il 2027 come candidato s ... ilgiorno.it

Addio a Walter di Carlo ex consigliere ed ex assessore al Comune di Anzio, il cordoglio del sindaco Lo FazioAddio a Walter di Carlo ex consigliere ed ex assessore al Comune di Anzio, il cordoglio del sindaco Lo Fazio - ... ilgranchio.it

Addio alla ricevuta cartacea del Pos: con le nuove regole fiscali lo scontrino potrà diventare solo digitale e arrivare via email o app, mentre cambia anche la gestione dei pagamenti elettronici per esercenti e clienti. Cosa succede in caso di controlli e quali doc - facebook.com facebook

La giornata giallorossa - Ufficiale l'addio di #Ranieri. #Gasperini: "Io e #Massara non abbiamo trovato feeling" #ASRoma x.com