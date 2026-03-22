Un assessore comunale è stato citato in giudizio dalla Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania. La vicenda riguarda l’incarico assegnato per il ponte San Nicola. Dopo l’invito a dedurre inviato nell’ottobre 2025, l’assessore Edoardo Cosenza si trova ora coinvolto in un procedimento legale. La procedura riguarda le responsabilità amministrative legate a quell’incarico.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’invito a dedurre dell’ottobre 2025, per l’assessore Edoardo Cosenza arriva la citazione in giudizio della Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania. Secondo le indagini, avrebbe espletato una serie di incarichi professionali (tra 2007 e 2020), ritenuti incompatibili con il regime di docente universitario a tempo pieno. All’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, il vice procuratore generale Davide Vitale contesta un danno alle casse dell’Università Federico II da oltre 1,3 milioni di euro. Gli incarichi a Cosenza – ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria – Analisi e Progettazione Strutturale – sono stati svolti per vari enti (estranei all’inchiesta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incarico per il ponte San Nicola, a processo un assessore comunale

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