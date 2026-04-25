È venuta a mancare nei giorni scorsi la professoressa Maria Gottardo, docente di cinese presso l’ateneo di Bergamo. La docente era anche tra le responsabili dei corsi di italiano rivolti a stranieri a Monza. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti che avevano condiviso il suo percorso professionale.

È mancata nei giorni scorsi la professoressa Maria Gottardo, docente di cinese all’università di Bergamo, fra le promotrici dei corsi di italiano per stranieri a Monza. Negli anni ‘90 è arrivata in Italia con la sua famiglia e si è stabilita a Villasanta, dopo aver vissuto in Cina, Giappone, Gran Bretagna. Entrata nel gruppo di Intercultura del Comune di Monza che si era costituito all’inizio degli anni ‘90, quando era apparso necessario accogliere e integrare gli immigrati stranieri, ha cercato di rendere concreta l’integrazione, attraverso i corsi comunali per l’insegnamento della lingua italiana e la mediazione linguistico-culturale nelle scuole, in ospedale, nell’orientamento per la formazione professionale e per ogni necessità di inserimento sociale e lavorativo, talvolta, finanche per l’affitto di un’abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio alla prof che insegnò l’accoglienza

Notizie correlate

Leggi anche: Simbolo dell'accoglienza sammaurese: addio alla storica anima della Pensione Sophia

Leggi anche: Addio alla prof Paola Susta: "Lasci un'impronta indelebile"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio alla prof che insegnò l’accoglienza; Addio alla professoressa Michela Antonello: martedì l'ultimo saluto a Treviso; Addio alla professoressa Lia Baldesi Navarra; Addio alla prof. Gottardo, studiosa e accademica: seppe unire l'Italia e la Cina.

Addio alla prof che insegnò l’accoglienzaÈ mancata nei giorni scorsi la professoressa Maria Gottardo, docente di cinese all’università di Bergamo, fra le promotrici dei ... ilgiorno.it

Addio alla prof Giacalone Rossi, il cordoglio dell’istituto e dell’amministrazione comunaleLutto a Città di Castello per la morte di Anna Maria Giacalone Rossi, già docente di inglese e dirigente scolastica, figura molto conosciuta nel mondo della scuola umbra e in particolare sia nel tifer ... corrieredellumbria.it

Addio alla ricevuta cartacea del Pos: con le nuove regole fiscali lo scontrino potrà diventare solo digitale e arrivare via email o app, mentre cambia anche la gestione dei pagamenti elettronici per esercenti e clienti. Cosa succede in caso di controlli e quali doc - facebook.com facebook

Addio Wendy, ha voluto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio. Monta il dibattito per la procedura a pagamento in Svizzera per la donna britannica #ANSA x.com