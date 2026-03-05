Addio alla prof Paola Susta | Lasci un' impronta indelebile

È scomparsa la professoressa Paola Susta, insegnante di fotografia al liceo Depero di Rovereto dal 1987. Aveva 62 anni e il suo addio è avvenuto il 3 marzo. L'anno prossimo avrebbe festeggiato quarant’anni di insegnamento nella stessa scuola, un traguardo che ora non potrà più raggiungere. La sua presenza ha lasciato un segno nella comunità scolastica.

Aveva 62 anni, era uno dei pilastri del liceo Depero di Rovereto. Sabato i funerali Quella della sua scomparsa è una notizia che ha sconvolto Rovereto e tutta la comunità scolastica vicina alla prof originaria dell’Umbria ma che da anni viveva in Trentino. Lascia il marito, Maurizio Cesarini, la sorella Giuliana, famigliari e amici – ma anche tanti colleghi e studenti – che in queste ore la ricordano così: “Sempre attenta agli altri, capace di accogliere e donare sorrisi luminosi, conforto e amore. Ha lasciato un’impronta indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La sua memoria resterà viva nei nostri cuori come esempio di gentilezza, generosità e dedizione”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valentino. Domenico Colotta, Presidente Assocomunicatori: "Spirito innovatore, lascia impronta indelebile nella moda e nella comunicazione""Con profonda commozione apprendiamo la notizia della scomparsa di Valentino Garavani, autentico imperatore della moda e straordinario comunicatore...

Scompare Catherine O’Hara, icona del cinema e del teatro con un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.È con profondo dolore che si apprende la scomparsa dell’attrice Catherine O’Hara, figura centrale del cinema e del teatro internazionale, avvenuta il...