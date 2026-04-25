A fine aprile chiude il negozio di via Albizzi 8, specializzato in articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. La storica attività, che ha resistito per 126 anni, apparteneva alla famiglia Pepoli, che dopo quattro generazioni decide di lasciare. La chiusura segna la fine di un’epoca per il quartiere, dove il negozio era diventato un punto di riferimento per gli appassionati e i clienti di lunga data.

A fine aprile il negozio di via Albizzi 8 (ciabatte, cinture, portafogli, lacci, solette, lucidi e vernici da scarpe) chiude la saracinesca su 126 anni storia. Anche i Pepoli, dunque - quattro generazioni che si sono passate il testimone guardando al futuro - restituiscono la licenza. È l’ennesima chiusura in centro storico e per di più con l’abbandono di un’attività storica che difficilmente troverà chi vorrà proseguire. "Non ce la facciamo più" dicono Cristina Pepoli e il marito Claudio Aldini, lei dietro al banco sin da ragazzina con la madre e il padre Federico deceduto qualche anno fa, lui negli ultimi 10 anni. "Il centro è sempre meno frequentato - affermano - passiamo giornate lunghissime dietro a questo bancone senza che ci sia il guadagno sufficiente a sostenere l’attività".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al negozio di via Albizzi. Anche i Pepoli gettano la spugna dopo quattro generazioni

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