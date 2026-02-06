Hamleys addio | il negozio di giocattoli della Regina chiude in Italia dopo appena 2 anni

Dopo soli due anni, Hamleys chiude i battenti anche in Italia. La notizia arriva senza preavviso: il negozio di giocattoli della Regina, simbolo storico del settore, ha deciso di chiudere definitivamente. I clienti che avevano già scoperto il punto vendita si sono trovati di fronte a una serranda abbassata all’improvviso, senza spiegazioni ufficiali. La decisione sorprende molti, considerando che il negozio era stato inaugurato con grandi aspettative e pubblicità. Ora, l’attesa è per eventuali dettagli sulla fine di questa avventura italiana.

Una chiusura improvvisa e inaspettata ha segnato la fine dell'avventura italiana di Hamleys, il più antico e famoso negozio di giocattoli al mondo. Domenica 2 febbraio, oltre 50 dipendenti hanno ricevuto in videocall l'annuncio della chiusura immediata dei tre megastore presenti in Italia: quello della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, della Galleria Sordi a Roma e dell'Orio Center di Bergamo. Già da martedì 3 febbraio le serrande sono rimaste definitivamente abbassate. La motivazione ufficiale comunicata ai lavoratori parla di una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria, una formula che ha lasciato decine di persone senza certezze sul proprio futuro occupazionale.

