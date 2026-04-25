Addio al collega Giuseppe Camilletti per anni in servizio al Tg3 Marche con infinito amore per la professione
È deceduto nelle ultime ore il collega Giuseppe Camilletti, noto giornalista e volto del Tg3 Marche. Dopo aver dedicato molti anni alla professione, Camilletti aveva ormai lasciato il servizio da tempo. La sua scomparsa è stata comunicata a Filottrano, dove era molto conosciuto e stimato. Camilletti ha passato gran parte della carriera lavorando nel settore dell’informazione regionale.
FILOTTRANO – È purtroppo venuto a mancare nelle scorse ore il collega Giuseppe Camilletti, giornalista e volto noto e apprezzato del Tg3 Marche, da tempo a riposo.Professionale, sorridente, dotato di un senso dell’ironia fuori dal comune e mai una parola fuori posto. Tutti i colleghi e non solo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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