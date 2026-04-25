Addio al collega Giuseppe Camilletti per anni in servizio al Tg3 Marche con infinito amore per la professione

È deceduto nelle ultime ore il collega Giuseppe Camilletti, noto giornalista e volto del Tg3 Marche. Dopo aver dedicato molti anni alla professione, Camilletti aveva ormai lasciato il servizio da tempo. La sua scomparsa è stata comunicata a Filottrano, dove era molto conosciuto e stimato. Camilletti ha passato gran parte della carriera lavorando nel settore dell’informazione regionale.