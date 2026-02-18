Addio a Mimmo Liguoro storico volto del TG2 e del TG3 | aveva 84 anni

Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico dei telegiornali Rai, è morto a Roma all’età di 84 anni. La causa della sua scomparsa è stata una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. Originario di Torre del Greco, Liguoro aveva iniziato la carriera nel mondo dell’informazione molti decenni fa, conquistando il pubblico con il suo stile diretto e affidabile. Durante la sua carriera, ha coperto eventi importanti e ha lasciato un segno nel giornalismo italiano. La sua mancanza si farà sentire nel panorama radiotelevisivo.

Il giornalista era originario di Torre del Greco. Si è spento a Roma, all’età di 84 anni, Mimmo Liguoro, storico giornalista e scrittore, volto noto dell’informazione Rai per oltre vent’anni. Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, Liguoro è stato redattore capo e conduttore del TG2 dal 1982 al 1995, per poi passare alla guida del TG3 fino al 2006. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente è stato il sindaco della sua città natale, Luigi Mennella, che ha scritto: «Il giornalismo italiano perde un importante riferimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

