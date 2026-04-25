Addio al chitarrista Wayne Moss pioniere della musica country a Nashville

È deceduto all’età di 88 anni il chitarrista Wayne Moss, noto per aver contribuito allo sviluppo della musica country a Nashville. Moss ha fatto parte del Nashville A-Team e ha collaborato con artisti come Dolly Parton, Roy Orbison e Bob Dylan. La sua carriera si è svolta negli anni in cui la scena musicale della città si affermava a livello internazionale, lasciando un segno significativo nel panorama musicale.

È morto all’età di 88 anni Wayne Moss, leggendario chitarrista e pioniere della musica country, componente del Nashville A-Team, che ha suonato con artisti del calibro di Dolly Parton, Roy Orbison, Bob Dylan e tanti altri. «Wayne Moss era un chitarrista di grande abilità e dal gusto raffinato», ha scritto sui social Kyle Young, Ceo della Country Music Hall of Fame and Museum. «Ascoltate attentamente "I Want You" di Bob Dylan, "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison o "Only Daddy That'll Walk the Line" di Waylon Jennings. Sentirete gli innovativi assoli di chitarra elettrica che hanno attirato l'attenzione sul talento musicale di livello mondiale di Nashville.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio al chitarrista Wayne Moss, pioniere della musica country a Nashville Notizie correlate Mondo della musica in lutto a Verbania: addio al chitarrista Alberto ZoiaLutto nel mondo della musica a Verbania per la scomparsa del chitarrista Alberto Zoia. Al via Napoli Country Life, l’evento nazionale della musica countryTempo di lettura: 2 minutiNapoli si prepara ad accogliere la quarta edizione di Napoli Country Life, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama... Contenuti utili per approfondire Addio al chitarrista Wayne Moss, pioniere della musica country a NashvilleÈ morto all’età di 88 anni Wayne Moss, leggendario chitarrista e pioniere della musica country, componente del Nashville A-Team, che ha suonato con artisti ... gazzettadelsud.it Wayne Moss, morto il chitarrista che ha segnato la storia del country a NashvilleFigura chiave nella musica rock e country statunitense, il musicista aveva 88 anni. Molte le collaborazioni anche con artisti di altri generi ... corriere.it