Napoli si prepara ad ospitare la quarta edizione di Napoli Country Life, evento nazionale dedicato alla musica e al ballo country. L’appuntamento, considerato uno dei più importanti nel settore in Italia, coinvolge appassionati e artisti provenienti da diverse regioni. L’evento si svolgerà nel centro della città e prevede spettacoli, esibizioni e momenti di incontro per gli amanti di questo genere musicale.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli si prepara ad accogliere la quarta edizione di Napoli Country Life, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del ballo country italiano. L’evento, organizzato dalla scuola “Country Bridge by Sicily Country Life” della Maestra Oriana Rescigno, si terrà il 18 aprile nella suggestiva cornice di Fattorie Albatros a Quarto (NA), confermandosi come punto di riferimento per scuole e appassionati provenienti da tutta Italia. Dalle ore 10 fino alle 22, Napoli Country Life offrirà un’intera giornata dedicata alla convivialità e alla cultura country: balli no stop, momenti di socialità, giochi, attività all’aria aperta e numerose sorprese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al via Napoli Country Life, l’evento nazionale della musica country

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