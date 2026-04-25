È scomparso a 88 anni Wayne Moss, il chitarrista noto per aver fatto parte dell’A-Team di Nashville. La sua carriera include collaborazioni con artisti come Bob Dylan e Roy Orbison, contribuendo a definire il suono country. Moss è ricordato come una figura di rilievo nella scena musicale della città, avendo lasciato un segno importante nel panorama musicale statunitense. La sua morte segna la perdita di una figura rilevante nel mondo della musica.

? Cosa sapere Il chitarrista Wayne Moss, membro dell'A-Team di Nashville, è morto a 88 anni.. L'artista ha collaborato con Bob Dylan e Roy Orbison definendo il suono country.. L’impatto sonoro di Nashville perde uno dei suoi pilastri fondamentali: Wayne Moss, chitarrista storico e figura chiave del celebre A-Team, è venuto a mancare all’età di 88 anni lunedì 20 aprile. La scomparsa dell’artista, comunicata ufficialmente in data odierna, segna un momento di profonda riflessione per l’intera industria musicale internazionale. Moss non era solo un esecutore di straordinario talento, ma un vero innovatore capace di tracciare nuovi sentieri attraverso le corde della sua chitarra elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Wayne Moss: il genio che ha scritto la storia di Nashville

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