Addio a Giacinto Pelosi il Presidente che ha scritto la Storia dell’Avellino

Il calcio dell’Irpinia piange Giacinto Pelosi, morto a 89 anni. Il presidente dell’Avellino, protagonista della storia del club, se ne va lasciando un vuoto enorme. La sua scomparsa ha colpito tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. Pelosi ha dedicato gran parte della vita al calcio, portando avanti con passione le sorti della squadra e lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità.

Si è spento a 89 anni il dirigente che ha guidato il miracolo biancoverde e ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano Il calcio irpino è in lutto per la scomparsa di Giacinto Pelosi, che ci ha lasciato all’età di 89 anni. Uomo di grande spessore, il suo legame con Avellino è stato profondo e inestinguibile, malgrado le sue origini mantovane. Sotto la sua presidenza, l’Avellino ottenne l’ennesima salvezza in Serie A, chiudendo il campionato al dodicesimo posto. Si trattò di una salvezza particolarmente rilevante, la sesta consecutiva, che confermava la solidità di un club che, pur operando con risorse limitate, riusciva sempre a mantenere la massima categoria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

