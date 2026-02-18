Mimmo Liguoro, noto giornalista Rai, è morto a 84 anni a causa di una malattia. Ha trascorso decenni in prima linea, lavorando al Tg2 e al Tg3, diventando uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva italiana. La sua presenza sullo schermo ha accompagnato intere generazioni, offrendo notizie con professionalità e chiarezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il giornalismo italiano. Liguoro lascia un segno indelebile nel mondo dell’informazione e nel cuore di chi l’ha seguito.

Mimmo Liguoro, noto giornalista della tv italiana, è scomparso oggi all'età di 84 anni. È stato un volto storico della Rai, dopo aver lavorato al Tg2 e al Tg3. Il giornalismo italiano è oggi in lutto per aver perso una delle figure più importanti della categoria. Nato a Torre del Greco (Napoli) il 16 luglio 1941, Liguoro è morto a Roma questa mattina, mercoledì 18 febbraio. La sua è stata una vita dedicata all'informazione. Per oltre vent'anni è stato un volto dei telegiornali Rai. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha intrapreso la carriera giornalistica collaborando con Il Giornale di Calabria, poi con L'Occhio, e infine con l'agenzia di stampa AdnKronos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Mimmo Liguoro, volto storico dell'informazione Rai

È morto il giornalista Mimmo Liguoro, volto storico della RaiMimmo Liguoro è morto oggi a Roma all’età di 84 anni, a causa di una lunga malattia.

Morto il giornalista Mimmo Liguoro, storico volto della RaiIl giornalista Mimmo Liguoro, noto per aver lavorato decenni nella Rai, è scomparso a causa di una malattia improvvisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.