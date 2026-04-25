Ad Affari Tuoi Tommaso e Lisa accettano 33mila euro | Non possiamo tornare a mani vuote servono per il mutuo

Ad Affari Tuoi del 25 aprile, Tommaso, residente in Toscana, e la sua compagna Lisa, hanno deciso di accettare una somma di 33mila euro. Durante la puntata, i due hanno spiegato di aver bisogno di quella cifra per coprire il mutuo. La coppia ha scelto di fermarsi a questa cifra, evitando di proseguire con altri tentativi di vincita.

Tommaso dalla Toscana è stato protagonista della puntata del 25 aprile di Affari Tuoi, dove ha giocato insieme alla compagna Lisa. Il concorrente ha cambiato due volte il pacco e alla fine decide di accettare l'offerta di 33mila euro: "Non voglio tornare a casa a mani vuote, ci danno una mano per il mutuo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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