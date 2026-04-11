Ad Affari Tuoi Giorgia beffata dall'influenza della zia | Ha sognato quel numero E va via a mani vuote
Ad Affari Tuoi, una concorrente dall'Abruzzo ha vissuto una partenza negativa, cambiando strada all'ultimo momento e rovinando così la sua partita. La donna ha raccontato di aver sognato un numero, che si è rivelato inutile durante la trasmissione. Alla fine, è uscita dal gioco senza vincite, lasciando lo studio con le mani vuote. La sua esperienza è stata caratterizzata da una serie di scelte sbagliate nel corso della sfida.
Partita sfortunata per la concorrente dell'Abruzzo, che cambia strada all'ultimo metro e si rovina da sola la partita, tornando a casa a mani vuote.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ileana ad Affari Tuoi racconta di aver sognato Stefano De Martino: “Quel numero me l’hai suggerito tu”
“Sembrate due gemelle”, ma Ester e Federica da Affari Tuoi tornano a casa a mani vuoteNella puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio, Ester da Montelepre ha giocato con la sorella Federica rifiutando fino a 30mila euro.