Ieri a Pistoia si è svolta una cerimonia in piazza per celebrare l’anniversario dei parà del Nembo, con una grande partecipazione di pubblico. La giornata ha combinato momenti di memoria storica e esibizioni di acrobazie aeree, attirando molti spettatori. La piazza era affollata di cittadini, appassionati e familiari dei militari coinvolti, che hanno assistito a diverse esibizioni e hanno partecipato alle commemorazioni.

Pistoia ha vissuto ieri un momento di straordinaria intensità, sospesa tra il ricordo storico e la meraviglia acrobatica. Piazza Duomo è diventata il teatro naturale di una celebrazione che ha unito, ancora una volta, la città al suo 183° Reggimento paracadutisti ’Nembo’. Il culmine dell’evento è stato il lancio spettacolare di due atleti del reparto attività sportive del Centro addestramento paracadutismo che, calandosi da un elicottero dell’Esercito, hanno fatto danzare nel cielo le bandiere: il Tricolore, il gonfalone del Comune di Pistoia e l’insegna del Nembo. Un atterraggio di precisione millimetrica, sul materassino allestito nel cuore cittadino, che ha strappato l’applauso scrosciante del pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acrobazie e storia. Una piazza gremita per l’anniversario dei parà del Nembo

Notizie correlate

Livorno, nuovo stemma per i paracadutisti del 184° 'Nembo': storia e tradizione nel simbolo del repartoIl 184° reparto comando e supporti tattici paracadutisti “Nembo” ha un nuovo stemma araldico.

82esimo anniversario del Rastrellamento del Quadraro a piazza dei ConsoliVenerdì 17 aprile, alle 18, il Csa La Torretta, grazie a un lavoro di ricerca in collaborazione con l'Archivio Storico Capitolino, celebra l'82esimo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Acrobazie e storia. Una piazza gremita per l’anniversario dei parà del Nembo; Acrobazie in bici sul Banco de la Resòn e il video diventa virale sui social. La condanna della Magnifica comunità: Per secoli è stato il centro simbolico della vita collettiva; Disney On Ice: Un viaggio magico; Da Ngor al mondo: i giovani skater senegalesi all'inseguimento del sogno Olimpico di Dakar 2026.

Acrobazie e storia. Una piazza gremita per l’anniversario dei parà del NemboTanti anche gli studenti che hanno seguito le evoluzioni in cielo Il comandante Alessandro Villa: Un’emozione che si rinnova. lanazione.it

Le acrobazie in versi di Domenico Segna, tra l’intimo e l’universaleEsistono rari poeti i cui testi stanno in piedi contro ogni supposta legge di gravità letteraria. Spesso sono insieme oracolari e aerei, pervasi da un’ironia ubiqua e quindi imprendibile, come un ... ilfoglio.it

FRECCE TRICOLORI IN ADDESTRAMENTO AD AVIANO: IL VIDEO DELLE ACROBAZIE https://www.friulioggi.it/aviano/frecce-tricolori-addestramento-aviano-video-24-aprile-2026/ #friuli #friulioggi - facebook.com facebook