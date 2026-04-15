82esimo anniversario del Rastrellamento del Quadraro a piazza dei Consoli
Venerdì 17 aprile alle 18, il Csa La Torretta organizza una cerimonia in piazza dei Consoli per ricordare l’82esimo anniversario del Rastrellamento del Quadraro. L’evento si svolge con il supporto di un lavoro di ricerca condotto in collaborazione con l’Archivio Storico Capitolino. La commemorazione si inserisce in un momento di riflessione sulla storia locale legata a quegli eventi.
Venerdì 17 aprile, alle 18, il Csa La Torretta, grazie a un lavoro di ricerca in collaborazione con l'Archivio Storico Capitolino, celebra l'82esimo anniversario del Rastrellamento del Quadraro.Il programmaAlle 18: Settembre 1943, la battaglia di Cecafumo, genesi del nido di vespe di Riccardo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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82esimo anniversario dell’Insurrezione di SansepolcroArezzo, 18 marzo 2026 – Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la sezione A.