Livorno nuovo stemma per i paracadutisti del 184° ' Nembo' | storia e tradizione nel simbolo del reparto

Il 184° reparto comando e supporti tattici paracadutisti “Nembo” ha ricevuto un nuovo stemma araldico, a seguito di un progetto che ha coinvolto i militari e i designer locali. La consegna ufficiale si è svolta recentemente alla caserma “Rugiadi” di Livorno, dove sono stati presentati i dettagli del simbolo, che rappresenta la storia e la tradizione del reparto. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi ufficiali e soldati.

Il 184° reparto comando e supporti tattici paracadutisti "Nembo" ha un nuovo stemma araldico. La consegna ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi alla caserma "Rugiadi" di Livorno. La cerimonia è stata presieduta dal colonnello Antonio Di Nitto, capo ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito, e dal colonnello Salvatore Orlando, capo prima sezione coordinamento rapporti altri enti editoria del V reparto affari generali. Presente anche il comandante della Brigata Paracadutisti "Folgore", generale di brigata Dario Paduano. Nel corso dell'evento il Comandante del 184esimo, tenente colonnello Mirko De Mitri, ha richiamato il valore dello stemma come simbolo dell'identità del reparto.