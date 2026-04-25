Acqualagna ricorda la nascita di Mattei un uomo del dialogo

Mercoledì prossimo si celebra l’anniversario della nascita di Enrico Mattei, figura significativa della città. Mattei nacque in questa località e fu noto per il suo ruolo nel settore energetico e per il suo impegno nel dialogo tra le parti. La ricorrenza viene ricordata con eventi pubblici che coinvolgono istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di ricordare il suo contributo e il suo percorso professionale.

Mercoledì prossimo ricorre l’anniversario della nascita di Enrico Mattei illustre cittadino di Acqualagna e il sindaco Pierluigi Grassi lo ricorda così: "Mattei – dice il primo cittadino – nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906 lo ricordiamo, in particolare, nel 120° anniversario dalla nascita poiché oggi, assistendo a ciò che sta accadendo in medio oriente, la sua figura risulta ancora più attuale e in controtendenza, come lo è stato il suo modo di agire sempre ispirato ad autentici principi di sana cooperazione con i paesi del Mediterraneo, in cui ha portato la sua capacità imprenditoriale, senza mai dimenticare il rispetto per le popolazioni ed i governi tanto da poterlo definire, ancora oggi, un grande costruttore di Pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acqualagna ricorda la nascita di Mattei, un "uomo del dialogo" Notizie correlate Istituita la Giornata nazionale dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio al Teatro Massimo Bellini si ricorda la nascita del CorpoABBONATI A DAYITALIANEWS Firmato il decreto: celebrazione ufficiale dopo 87 anni Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che... I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventidi Matteo Parrini Una settimana di eventi, da dopodomani a giovedì 30 aprile, accompagnerà il 120esimo anniversario della nascita di Enrico Mattei,...