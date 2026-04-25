Durante le prove libere a Jerez, Pedro Acosta ha concluso in quindicesima posizione, con alcune difficoltà tecniche riscontrate durante la sessione. Il pilota KTM dovrà affrontare la prima fase delle qualifiche, la Q1, per poter accedere alla successiva Q2. La gara si svolge sul circuito spagnolo e le qualifiche si sono svolte nel rispetto del programma previsto.

? Cosa sapere Pedro Acosta chiude la sessione di prove a Jerez al quindicesimo posto.. Il pilota KTM dovrà affrontare la Q1 di sabato per accedere alla Q2.. Pedro Acosta ha concluso la sessione di prove a Jerez in quindicesima posizione, mancando la qualificazione diretta per la Q2 dopo una prestazione difficile con la KTM factory che lo costringerà a lottare nella Q1 di sabato. Il pilota spagnolo ha vissuto un venerdì complicato sul circuito spagnolo, dove le difficoltà tecniche della sua moto hanno impedito di raggiungere i tempi necessari per entrare tra i sei migliori. Nonostante un tentativo tardivo con una gomma posteriore soft che avrebbe dovuto garantirgli un piazzamento migliore, il gap temporale con Enea Bastianini, che ha conquistato l’ultimo posto per la Q2, è stato di un decimo di secondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acosta soffre a Jerez: problemi tecnici e Q1 per il talento KTM

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