Acosta | KTM in svantaggio di potenza ma il podio è

Durante la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, il podio è stato occupato principalmente da motociclisti con maggiore potenza, con Pedro Acosta che si è classificato terzo, distanziato di due secondi dal vincitore. La gara si è conclusa con un risultato che ha visto la superiorità della velocità, nonostante alcune limitazioni di potenza per alcuni piloti.

La Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti ha consegnato un podio dominato dalla velocità pura, dove Pedro Acosta si è piazzato terzo a 2.4 secondi dal vincitore, ammettendo apertamente il divario di potenza della sua KTM rispetto alle rivali Ducati e Aprilia. Sul tracciato di Austin, noto come Circuit of the Americas (COTA), la competizione ha Jorge Martin imporsi con un margine di 755 millesimi su Francesco Bagnaia, mentre Enea Bastianini ha chiuso al quarto posto, offrendo spunti interessanti per l’analisi tecnica successiva. Il divario di potenza e la sfida ingegneristica. L’ammissione più significativa arriva direttamente dal pilota spagnolo, che non nasconde le difficoltà incontrate nei rettilinei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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