Acireale celebra il 25 aprile ricordati i cittadini acesi perseguitati dal fascismo

Ad Acireale si è svolta una cerimonia in occasione del 25 aprile, giornata della Liberazione. La commemorazione si è articolata in tre momenti diversi e ha coinvolto le autorità civili e militari della città. La cittadina ha ricordato i cittadini acesi perseguitati dal fascismo, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti per celebrare questa ricorrenza.

In maniera sobria, ma non per questo meno intensa. Così ad Acireale la giornata del 25 aprile sotto il profilo istituzionale, vissuta attraverso tre momenti distinti, ai quali hanno preso parte le massime autorità cittadine, sia civili che militari. In avvio di mattinata, su piazza Garibaldi, il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile ad AcirealeSabato 25 aprile anche ad Acireale si celebra la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. 25 Aprile, Perugia ricorda le vittime LGBTQIA+ del fascismoIl Comune di Perugia e Omphalos hanno firmato un patto di collaborazione per apporre una targa in memoria delle persone perseguitate dal regime... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile ad Acireale; 25 aprile a Catania: cortei, memoria e futuro vivo. Diocesi: Acireale, mons. Raspanti celebra il Giubileo dei sindaci e amministratoriSi è svolto venerdì 25 luglio, nella vigilia della solennità di Santa Venera, il Giubileo dei sindaci, dei pubblici amministratori e delle Forze dell’ordine, in onore della patrona della città e della ... agensir.it Diocesi: Acireale, il 25 e 26 agosto proiezione del documentario Pietra Madre con il racconto del terremoto a Pennisi e della ricostruzioneL’Arena Eden di Acireale ospiterà, lunedì 25 e martedì 26 agosto, dalle 21.15, la proiezione del documentario Pietra Madre, produzione 2024 di Artescienza Sas in collaborazione con l’associazione ... agensir.it ACIREALE CELEBRA IL 25 APRILE: TRE MOMENTI ISTITUZIONALI TRA MEMORIA E RIFLESSIONE CIVILE In maniera sobria, ma non per questo meno intensa, Acireale ha vissuto il 25 aprile con una serie di iniziative istituzionali scandite in tre distinti mom - facebook.com facebook