Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile ad Acireale
A Acireale il 25 aprile si svolgeranno le iniziative per ricordare la Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La giornata prenderà il via alle 9 in piazza Garibaldi con la deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo. La celebrazione proseguirà con altri eventi e incontri lungo tutta la giornata, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali.
Sabato 25 aprile anche ad Acireale si celebra la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Il programma inizierà alle ore 9 in piazza Garibaldi con la deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo. A seguire, in Largo XXV Aprile, è prevista un’altra deposizione presso la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Modena “colora” il 25 Aprile, in programma un mese di celebrazioniUn programma diffuso, lungo un mese intero, che intreccia memoria, cultura e partecipazione civile per celebrare l’81° anniversario della Liberazione...
Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo