Acen lunedì si presentano i premi IN Architettura Campania 2026
Lunedì 27 aprile 2026 alle 10.15 si svolgerà presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli una cerimonia di presentazione dedicata ai premi INArchitettura Campania 2026. L’evento si terrà nel Palazzo Ruffo della Scaletta, situato in Riviera di Chiaia 202. La manifestazione è organizzata da InArch Campania in collaborazione con la Regione Campania.
Riabilitazione 4.0: all’Hermitage Maugeri Napoli palestre tecnologiche con robotica e realtà virtuale Dalla robotica alla IA, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva. Da oggi al Pascale esperti di tutto il mondo Lunedì 27 aprile 2026, alle 10.15, presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli, (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia 202), si terrà la presentazione dei premi INArchitettura Campania 2026, iniziativa di InArch Campania condivisa con la Regione Campania. La giornata, introdotta e coordinata da Carlo De Luca, presidente INArch Campania, vedrà gli interventi di Antonio Savarese, presidente Acen,...🔗 Leggi su Ildenaro.it
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